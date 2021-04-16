Минобрнауки сформирует программу по строительству общежитий вузов на 10 лет

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России сформирует программу по ремонту и строительству вузовских общежитий на 10 лет, заявил в пятницу замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.

"В настоящее время по поручению президента РФ формируется программа ремонта и строительства общежитий федеральных вузов на 10 лет, в первую очередь расположенных в субъектах РФ, экономика и социальная сфера которых испытывают наибольшую потребность в кадрах с высшим образованием", - сообщил Афанасьев на парламентских слушаниях комитета Госдумы по образованию и науке на тему "О мерах по повышению качества профессионального образования в Российской Федерации".

Он отметил, что в прошлом году на ремонт общежитий было выделено 17,9 млрд рублей, причем 67% из них направлены в регионы. Помощь получили 235 вузов.