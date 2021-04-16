Синоптики предупредили о кратковременных дождях на юге России в выходные дни

ТАСС, 16 апреля. Небольшие дожди при соответствующей климатической норме температуре воздуха пройдут в предстоящие выходные дни в большинстве регионов юга России, в горах они будут сильными, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В выходные дни юг России будет находиться в зоне атмосферного фронта. При дождливой погоде температура воздуха будет соответствовать климатической норме во всех южных регионах, за исключением Волгоградской и Астраханской областей и Калмыкии. В этих трех регионах она по-прежнему выше нормы на несколько градусов. Эта тенденция сохранится до середины следующей недели", - сказал он.

В Ростове-на-Дону небольшой дождь ожидается только в субботу при температуре около 14-16 градусов. В Краснодаре в выходные дни при кратковременных дождях столбики термометров поднимутся максимум до 13-16 градусов. А вот Сочи в субботу, по прогнозам синоптиков, накроет ливень при температуре в 10 градусов, в воскресенье потеплеет до 14-16 градусов. В понедельник на курорте пройдут умеренные дожди, воздух прогреется до 18-20 градусов.

В Севастополе сохранится преимущественно облачная и прохладная погода - около 10 градусов в дневные часы, дожди пройдут только в начале следующей недели. В Ялте также в субботу около 10 градусов, в воскресенье - 12-14 градусов и кратковременный дождь.

В Волгоградской и Астраханской областях осадки будут малозначительными. Температура воздуха понизится до климатической нормы только к середине следующей недели, когда в этих регионах пойдут существенные дожди.