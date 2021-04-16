Краснодарский край стал самым упоминаемым в СМИ в контексте нацпроектов в марте

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Краснодарский край, Московская и Нижегородская области чаще других регионов упоминались в СМИ в контексте нацпроектов в марте 2021 года. Об этом говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном специально для ТАСС.

Краснодарский край, который по итогам февраля был вторым в рейтинге, стал в марте первым с результатом в 7,469 тыс. сообщений. Наиболее интересными для СМИ темами стали: расширение трассы "Краснодар - Ейск", 50-процентная готовность нового лечебно-диагностического корпуса детской краевой больницы и выделение 3 млрд рублей на поддержку растениеводства края.

Вторым по числу упоминаний в марте 2021 года стала Московская область, потерявшая за месяц первое место в рейтинге (7,351 тыс. сообщений). Журналисты рассказывали о том, сколько волонтеров участвуют в работе по формированию комфортной городской среды, о благоустройстве парков культуры и отдыха в Подмосковье, а также об установке новых контейнерных площадок для раздельного сбора мусора.

Тройку лидеров, как и месяцем ранее, замкнула Нижегородская область, которой было посвящено 6,473 тыс. сообщений. Как отмечают в "Медиалогии", главными темами стали участие волонтеров в голосовании по выбору объектов городского благоустройства, приобретение областью передвижной лаборатории для диагностики качества дорог, а также о получении 750 млн рублей из федерального бюджета на достройку транспортной развязки в Ольгине.