Власти Адыгеи при поддержке СПЧ будут совершенствовать правовую культуру в регионе

МАЙКОП, 16 апреля. /ТАСС/. Власти Адыгеи намерены продолжать работу по повышению правовой культуры совместно с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом сообщил в пятницу глава региона Мурат Кумпилов в рамках встречи с членом Совета при президенте РФ, председателем ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александром Бродом.

"У нас сложились конструктивные отношения с Советом, другими общественными и правозащитными организациями, мы нацелены на продолжение взаимодействия с ними для повышения правовой культуры в обществе, сохранения общественной и политической стабильности, особенно в предвыборный период", - отметил Кумпилов. По его словам, выборы в регионе проходят на хорошем организационном уровне и при высокой явке избирателей. "Подготовка к предстоящим в этом году выборам уже началась, сегодня Адыгея открыта для диалога с правозащитными организациями, чтобы обеспечить безукоризненное проведение избирательной кампании", - заметил Кумпилов.

Как пояснили в пресс-службе главы республики, в рамках поездки в Адыгею член Совета при президенте принял участие в круглом столе по вопросу о роли гражданского общества в обеспечении законности в ходе избирательных процессов. Кроме того, был рассмотрен вопрос об организации обучающих семинаров для наблюдателей. "Выборы - это всегда значимый этап в развитии политической системы демократического общества, мы готовы к дальнейшему сотрудничеству с разными институтами гражданского общества", - заметил глава Адыгеи. Он призвал объединить усилия, "чтобы обеспечить прозрачность и демократичность предстоящих выборов, а также добиться слаженной работы всех звеньев избирательной системы в республике".