В Минтруде объяснили, как можно отказаться от списка запрещенных профессий для женщин

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Отказ от перечня запрещенных для женщин профессий возможен только при условии поддержки этого решения всеми социальными партнерами - работодателями и профсоюзами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтруда РФ в пятницу.

"Минтруд России готов обсуждать и дальнейшее изменение перечня [запрещенных профессий для женщин]. Необходимость такого документа сейчас зафиксирована как норма Трудового кодекса РФ. Отказ от перечня возможен только при условии поддержки этого решения всеми социальными партнерами - работодателями и профсоюзами, и положительного решения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений", - сказали в министерстве.