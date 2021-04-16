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В Минтруде объяснили, как можно отказаться от списка запрещенных профессий для женщин

Для этого необходимо согласие всех соцпартнеров - работодателей и профсоюзов

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Отказ от перечня запрещенных для женщин профессий возможен только при условии поддержки этого решения всеми социальными партнерами - работодателями и профсоюзами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтруда РФ в пятницу.

"Минтруд России готов обсуждать и дальнейшее изменение перечня [запрещенных профессий для женщин]. Необходимость такого документа сейчас зафиксирована как норма Трудового кодекса РФ. Отказ от перечня возможен только при условии поддержки этого решения всеми социальными партнерами - работодателями и профсоюзами, и положительного решения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений", - сказали в министерстве.

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