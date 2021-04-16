Эксперт: членам ФБК грозит уголовная ответственность, если он будет признан экстремистским

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Уголовная ответственность будет грозить всем организаторам и участникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) в случае признания ФБК экстремистской организацией. Об этом заявил в беседе с журналистами глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

"В связи с подачей прокуратурой Москвы иска о признании ФБК и "Штабов Навального" экстремистскими организациями напомню последствия признания организации таковой. Это включение в перечень экстремистских организаций, уголовная ответственность организаторов деятельности экстремистского объединения (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ - от 6 до 10 лет лишения свободы), уголовная ответственность за участие в деятельности (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ)", - сказал он.

По словам юриста, признание организации экстремистской будет также означать запрет символики и административную ответственность за ее демонстрацию наравне со свастикой (ст. 20.3 КоАП), включая административный арест до 15 суток.

По его словам, это налагает на все СМИ обязанность "указывать на экстремистский статус организации под угрозой штрафа и запрет любой банковской деятельности".

Ранее прокуратура Москвы подала иск в Московской городской суд о признании экстремистскими организациями ФБК, Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ, признан в РФ НКО-иноагентом) и "Штабов Навального". Фонд защиты прав граждан был создан как некоммерческая организация в мае 2019 года сторонниками Навального. ФБК был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2019 года, ФЗПГ - в декабре 2020 года.