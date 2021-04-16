В Петербурге отменили обязательное требование носить перчатки в общественных местах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, отменяющее требование носить перчатки в общественных местах в качестве средства индивидуальной защиты. Масочный режим при этом сохраняется и действует до 15 мая, сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

"Внесены изменения в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Отменяется обязанность граждан по использованию средств индивидуальной защиты рук (перчаток) в объектах торговли и бытового обслуживания, аэропорту, во всех видах транспорта общего пользования, на вокзалах, станциях и остановках общественного транспорта и в иных местах и территориях, определенных постановлением", - говорится в сообщении.

Представители Смольного при этом подчеркнули, что обязанность носить маски для защиты органов дыхания сохраняется. Эта мера действует до 15 мая.