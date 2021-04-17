СК возбудил 350 уголовных дел из-за нарушений жилищных прав сирот в 2020 году

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил в прошлом году 350 уголовных дел в связи с необеспечением жильем детей-сирот, предоставлением им непригодного жилья или по фактам мошенничества с деньгами, выделенными на возведение жилья для сирот. Об этом ТАСС в субботу сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В 2020 году в следственные органы поступило более 500 сообщений о преступлениях в сфере реализации жилищных прав граждан из числа детей-сирот. Возбуждено 350 уголовных дел", - сказала она.

Петренко отметила, что несмотря на усилия государства в обеспечении жильем детей, оставшихся без попечения родителей, некоторые местные чиновники и коммерсанты преследуют корыстные цели. "Они придумывают различные преступные схемы, превышая должностные полномочия, либо допуская халатность, в результате которых дети не получают качественного жилья. В случае установления признаков мошенничества, служебного подлога и других составов преступлений возбуждаются уголовные дела", - сообщила представитель СК.

Зачастую сигналы о таких противоправных деяниях поступают напрямую от граждан в ходе личных приемов. "Следственный комитет незамедлительно реагирует на такие случаи и дает оценку действиям должностных лиц и коммерсантов с точки зрения уголовного закона", - сказала Петренко.

Так, в Красноярском крае в суд направлено дело главы Ачинского района Евгения Розанчугова, обвиняемого в пяти эпизодах халатности. Из-за его действий с 2016 по 2018 год были приобретены 8 квартир на общую сумму более 6,7 млн рублей, которые полностью не пригодны для постоянного проживания. По гражданскому иску Ачинский городской суд обязал администрацию района предоставить сиротам другое жилье. Подобное дело расследуется в Якутии в отношении должностных лиц районной администрации "Чурапчинский улус", которые в 2015 году подписали акт приемки жилого дома селе Чурапча и предоставили в нем квартиры девяти сиротам, в доме жить зимой практически нельзя. "При почти 50-градусном морозе минимальная температура в квартирах составляла менее шести градусов тепла", - пояснила Петренко. По словам представителя ведомства, аналогичные уголовные дела, связанные с предоставлением сиротам по сути непригодного для проживания жилья, расследуются либо уже расследованы в других регионах России.