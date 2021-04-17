В Новосибирск прибыл последний вывозной рейс компании S7 с российскими туристами из Турции

НОВОСИБИРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Второй и последний вывозной чартерный рейс из Турции с российскими туристами на борту, организованный компанией S7 из Антальи, приземлился в аэропорту Толмачево. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

"Номер рейса: S7 5864 Анталья - Новосибирск. Расчетное время: 19:06 (15:06 мск). Рейс прибыл", - говорится в сообщении.

Ранее авиакомпания S7 заявила, что организует чартерные рейсы для возвращения в Россию своих пассажиров из Турции. 12 апреля S7 приостановила авиасообщение с этой страной вслед за решением оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в связи с новой вспышкой COVID-19 в Турции. Сообщалось, что всем пассажирам, чьи перелеты запланированы на период введенных ограничений, в том числе с датой вылета 13 и 14 апреля, будет оформлен полный возврат денежных средств без штрафов, в том числе за стыковочные рейсы. Всего было запланировано два рейса в Новосибирск, первый рейс прибыл 15 апреля.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, сообщила, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничит пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов будет сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Также будут приостановлены рейсы в Танзанию.