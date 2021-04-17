В Оренбурге открылся подаренный частным инвестором Центр восточных единоборств

ОРЕНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Центр восточных единоборств, построенный частным инвестором и подаренный городу, открылся в субботу в Оренбурге. В здании будет базироваться Спортивная школа № 11 имени Э. Н. Цоя.

Почетным гостем церемонии открытия стал министр, заведующий информационным отделом посольства Японии в России Тосио Ямамото. Он отметил многолетнее сотрудничество посольства с Оренбургской областью и считает открытие центра очередной страницей совместной работы. "В центре будут проходить спортивную подготовку более 800 спортсменов по различным направлениям единоборств. Уверен, что этот центр может стать замечательной площадкой для проведения будущих мероприятий в рамках японо-российских турниров", - сказал Ямамото.

Инициатором строительства объекта стала компания "Руссоль", центр создан по социальной программе поддержки детей и молодежи, уточнили в пресс-службе общества. Здесь будут заниматься восточными боевыми единоборствами и самбо. Назвать Центр восточных единоборств именем своего сэнсэя Эдуарда Цоя предложил директор компании "Руссоль" Сергей Черный. Проект центра, как отметили в пресс-службе, был некогда продуман с ним и близкими тренера. Здание выполнено из бруса в японском стиле.

"Мы сегодня построили эту школу, передаем безвозмездно, бесплатно, то есть дарим ее городу, по нашей просьбе здесь будет спортшкола №11. Надеюсь, что дети здесь будут заниматься, для них центр станет вторым домом", - сказал Черный. Вице-губернатор - заместитель председателя правительства - руководитель аппарата губернатора и правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин поздравил руководителя компании с открытием объекта и передал Черному благодарность губернатора Оренбургской области.

Центр восточных единоборств открылся показательными выступлениями гостей из Москвы - школы ушу под руководством Александра Цуя. Продолжили шоу представители федераций дзюдо, всестилевого карате, айкидо, филиппинских боевых искусств, тхэквондо, кобудо и других единоборств.