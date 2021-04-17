Parisien: в Версале обезвредили 250-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны

ПАРИЖ, 17 апреля. /ТАСС/. Французские саперы обезвредили в субботу в городе Версаль (департамент Ивелин, к югу от Парижа) британскую 250-килограммовую авиабомбу. Как сообщила на своем сайте газета Le Parisien, заряд боеприпаса состоял из почти 70 кг взрывчатки.

Пролежавшая почти 77 лет в земле бомба была обнаружена 10 дней назад при строительных работах на расположенной на окраине города железнодорожной станции Матло. Она находилась в нескольких метрах от создаваемого центра по техническому обслуживанию составов.

Всего в нескольких сотнях метров от этого места возвышается здание летней резиденции президента Франции - особняк "Лантерн", а чуть далее - Версальский дворец.

По мнению экспертов, бомба была сброшена британской авиацией 4 июня 1944 года, то есть за два дня до начала крупной операции союзных войск по высадке в Нормандии. Бомбардировка проводилась с целью разрушить железнодорожную станцию и ее запасные пути, так как через нее могла начаться переброска дополнительных сил германских войск к нормандскому побережью.

Сложная операция

Саперы сообщили, что разминирование было крайне сложным, так как бомба была изначально снабжена часовым механизмом и устройством, препятствующим ее нейтрализации. Попытка извлечь взрыватель в таком случае немедленно привела бы к взрыву.

На месте операции была создана 300-метровая зона безопасности. Рядом с ней разместились машины скорой помощи и пожарных. Было остановлено движение по железной дороге и шоссе, ведущем к центру Версаля. Не исключалось, что если бомба окажется непригодной к транспортировке, ее придется взорвать в вырытом рядом котловане.

Саперы планировали, что сложная операция продлится не менее трех-шести часов. Однако им удалось обезвредить заряд всего за два часа. После этого бомба была вывезена с территории города.

Эксперты считают, что на месте авиаудара могут быть обнаружены в дальнейшем и другие неразорвавшиеся бомбы. После войны в этой зоне была проведена проверка территории и разминирование, однако налет авиации был настолько мощным, что саперы теперь не исключают возможности новых операций по разминированию как на стройках в Версале, так и городе Трап в этом же департаменте Ивелин.