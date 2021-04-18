Археологи применят опыт работы в Судане для восстановления Триумфальной арки в Пальмире

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апреля. /ТАСС/. Археологи из Крыма при обследовании разрушенной боевиками Триумфальной арки сирийской Пальмиры и создании компьютерной модели ее фрагментов для разработки плана реставрации этого памятника используют опыт, полученный при работе на полуострове и в других странах - например, в Судане, сообщил ТАСС директор историко-археологического музея-заповедника "Неаполь Скифский" (Симферополь) Юрий Зайцев.

Департамент древностей и музеев Сирии и российский "Центр камня" 12 ноября 2020 года подписали меморандум о восстановлении триумфальной арки в древней Пальмире. Непосредственно работы по восстановлению арки начнутся в 2022 году.

"Раскопки, как таковые, здесь не нужны: объект давно был отреставрирован, он был виден, им любовались. Наша задача, и в этом специфика работы, работать с грудой обломков, которая осталась после разрушения Триумфальной арки, той самой, с учебника истории за пятый класс. Прежде чем браться за реставрацию, нужно разработать план, понять, в каком порядке собирать фрагменты", - сказал Зайцев.

Он пояснил, что арка была разрушена несколько лет назад, и для работы с обломками нужна особая методика. "Мы должны обследовать, расчистить, понять, куда какой фрагмент упал, как это правильно собрать и зафиксировать. Очень важно не только ювелирно собрать эту мозаику, но и разобрать завал - чтобы не повредить фрагменты, чтобы с минимальными потерями прошла реставрация", - уточнил Зайцев.

По его словам, все элементы будут отсканированы, и перед началом реставрации арки процесс отработают в виртуальном формате: будет найден оптимальный вариант, как перемещать созданные с помощью крымских специалистов трехмерные копии блоков, в каком порядке они должны собираться, какой порядок действий будет наиболее оптимальным.

"Наша команда, сотрудники музея "Неаполь Скифский", подошла для этой цели как нельзя лучше: у нас большой арсенал современного оборудования, 3D-сканеры и соответствующие программы, мы умеем с ним работать и часто его используем в своих проектах", - отметил собеседник. Более того, добавил он, именно у крымских археологов есть опыт полевой работы с таким высокотехнологичным оборудованием в нужном климате (а это также подразумевает ряд нюансов): "Два года мы участвовали в экспедициях в Судане".

Античное наследие

Как сообщил ТАСС вице-премьер Крыма - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов, крымские специалисты, которые будут участвовать в восстановлении арки, уже побывали в Сирии и осмотрели Пальмиру. "Крымские реставраторы работают по направлению античной культуры. По нашей просьбе их включили в число специалистов, которые занимаются восстановлением памятников, в том числе античных, в Сирии", - отметил он.

Мурадов напомнил, что именно на Крымском полуострове в V веке до нашей эры появилось Боспорское царство - первое государственное образование на территории современной России. Город Керчь является старейшим городом РФ - на ее месте в древности находилась столица Боспорского царства Патикапей.

Собеседник добавил, что это не единственный крупный проект Крыма, касающийся античности. Так, в прошлом году была учреждена Российская Ассоциация городов античного наследия, куда вошли девять муниципалитетов Крыма, Краснодарского края и Ростовской области. Позднее членство в ассоциации предложено и зарубежным городам, ведущим свою историю со времен Древней Греции и Рима. В частности, вопрос поднимался на недавней международной конференции, приуроченной к 200-летию революции в Греции.

"Мы приглашаем греческую сторону к сотрудничеству, потому что основа античной цивилизации - Древняя Греция. Сейчас налаживаем такие связи, хотя это непросто в условиях пандемии. Пока мы можем только в режиме онлайн проводить конференции, осуществлять коммуникацию. Но надеемся, что в скором времени это изменится", - добавил он.

Объект мирового наследия

Пальмира (Тадмор) - один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом. По преданию, город был основан библейским царем Соломоном. Развалины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ, захватив город в мае 2015 года, разрушили несколько древнейших памятников, включая Триумфальную арку, статую Льва Аллата, храм Баалшамина и самое большое сооружение города - храм Бэла, построенный при императоре Тиберии в 32 году н. э.