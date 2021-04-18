Музей истории космонавтики в Калуге сможет принять в 2021 году более 500 тыс. посетителей

КАЛУГА, 18 апреля. /ТАСС/. Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского в Калуге благодаря открытию второй очереди сможет принять до 519 тыс. человек в год. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора музея по научной работе Антон Мясников.

"С учетом открытия второй очереди музея мы сможем в этом году принять 519 тыс. посетителей, это в полтора раза больше, чем в 2019 году, когда нас посетили 352 тыс. человек. Мы ориентируемся именно на 2019 год, поскольку минувший из-за пандемии не может быть показательным", - сообщил собеседник агентства.

По словам Мясникова, благодаря открытию нового музейного комплекса экспозиционные площади увеличились примерно в пять раз, до 6 тыс. кв. м. В первый день работы второй очереди музея его посетили более 6 тыс. человек.

Всего в обновленном музее представлено свыше 500 экспонатов, среди которых - самый первый в мире космический длиннофокусный фотоаппарат "Агат", используемый для съемки с орбиты, копия первого искусственного спутника связи "Молния", обеспечивающего ретрансляцию передач Центрального телевидения, а также макет нового пилотируемого космического корабля "Федерация", который предназначен для доставки людей и грузов на космические станции и Луну.

Музей истории космонавтики в Калуге, открывшийся в 1967 году, является первым в мире музеем космической тематики, он создан при непосредственном участии академика Сергея Королева и первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Строительство второй очереди музея велось на протяжении последних семи лет, открытие для посетителей состоялось 17 апреля.