Украина договорилась с ЕС разрабатывать совместимые санитарные сертификаты

КИЕВ, 18 апреля. /ТАСС/. Украина будет сотрудничать с Европейским союзом в процессе создания совместимых санитарных цифровых сертификатов, подтверждающих наличие иммунитета к коронавирусу. Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль в воскресенье.

"Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве над совместимостью украинского и европейского цифровых сертификатов об иммунитете к COVID-19. Соответствующие договоренности по моему поручению заключила вице-премьер Ольга Стефанишина во время встречи с заместителем председателя Еврокомиссии Верой Юровой", - написал Шмыгаль в Facebook.

По его словам, цифровой сертификат ЕС будет подтверждать, что человек вакцинировался от коронавируса, выздоровел после заражения, а также сдал тесты. "Совместимость украинского и европейского сертификата позволит украинцам беспрепятственно путешествовать по Европе", - подчеркнул премьер.

По данным Министерства здравоохранения Украины, за весь период пандемии коронавирус в стране подтвержден у 1 946 510 человек. 1 482 079 больных выздоровели, 39 786 пациентов умерли. В минувший вторник в Минздраве сообщили, что Украина вышла на пик третьей волны пандемии.