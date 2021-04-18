В Нижнем Новгороде погасили марку, посвященную 800-летию города

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апреля. /ТАСС/. Церемония гашения марки, посвященной 800-летию Нижнего Новгорода, прошла в воскресенье в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Горького. На марке изображены главные городские достопримечательности, в том числе памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, а также Нижегородский кремль.

"Сейчас у нас будет символ, посвященный исторической дате - 800-летию города. Последний раз мы, как город, появлялись на марках Почты России в 2017 году. Естественно, это была серия, посвященная чемпионату мира по футболу, там был изображен наш стадион. Сейчас на марке изображена большая часть достопримечательностей Нижнего Новгорода", - сказал на церемонии губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Так, на марке можно увидеть памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, стадион "Нижний Новгород", речной вокзал, главный ярмарочный дом, Рождественскую церковь, самолет Ант-25, на котором свой полет совершил летчик Валерий Чкалов - уроженец Нижегородской области.

Для гашения марки был подготовлен специальный штемпель, на нем изображен герб города, а также указана дата и место спецгашения. Номинал марки составляет 56 рублей.

Ранее к юбилею города уже была учреждена специальная медаль, Банком России выпускаются три юбилейные монеты, также город в 2023 году будет изображен на банкнотах. "Один из элементов череды этих раритетов - это гашение марки, выпуск конверта и соответствующего штемпеля. Я думаю, что филателисты это обязательно оценят", - сказал Никитин.

Запуск часов

Также в воскресенье на Театральной площади напротив Театра драмы имени Горького на улице Большой Покровской - главной улице города - запустили вторые часы обратного отсчета к юбилею города.

Как рассказал журналистам на открытии Глеб Никитин, создатели проекта вдохновились изобретением Ивана Кулибина, который в XVIII веке создал часы в металлическом корпусе специально для императрицы Екатерины II.

"Это стало украшением Театральной площади, мы вдохновились наследием великого изобретателя Ивана Кулибина, который когда-то сделал такие же часы, но они были совсем другого размера", - сказал губернатор.

По его словам, первые часы, запущенные ранее на Нижневолжской набережной за 800 дней до даты празднования юбилея, стали популярным объектом притяжения для туристов и жителей города. "Первые часы, которые мы открывали за 800 дней до праздника, стали на Нижневолжской набережной хорошим объектом для фотографирования, для селфи, для привлечения внимания нижегородцев, гуляющих по набережной", - добавил глава региона, по мнению которого, арт-объект на пешеходной улице неподалеку от Нижегородского кремля станет не менее популярным у горожан.

"Это театральная площадь, Покровка - это самый проходимый маршрут, где подобного рода арт-объект был уместен", - заключил Никитин.

О юбилее

Основное празднование 800-летия Нижнего Новгорода состоится с 19 по 21 августа. Торжества начнутся в июне, в программу подготовки включены более 30 событий, главное шоу пройдет в акватории Волги и Оки с применением световых эффектов и визуальных инсталляций. По предположениям историков, город был основан 19 августа 1221 года.