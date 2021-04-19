"Ъ": контроль над дорожными знаками предложили вернуть МВД

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минтранса, который обязывает власти всех уровней согласовывать проекты организации дорожного движения (ПОДД) с МВД-ГИБДД. Из полномочий ведомства эту процедуру убрали в 2013 году, но ее отсутствие создает угрозу жизни граждан, пишет газета "Коммерсантъ" в понедельник со ссылкой на документ.

Согласно имеющемуся в распоряжении газеты тексту законопроекта, одно из главных изменений, подготовленных Минтрансом в поправках к закону "Об организации дорожного движения", касаются ПОДД, куда входят схемы разметки, расстановки знаков и камер на дорогах. Предлагается обязать власти всех уровней согласовывать эти документы с подразделениями МВД-ГИБДД.

Первый замминистра МВД Александр Горовой сообщал, что значительная часть нарушений в области безопасности допускается на стадии разработки ПОДД. В результате создаются риски причинения вреда жизни и здоровью людей. Поэтому важно вернуть согласование этих проектов с МВД-ГИБДД.

Отмечается, что в двух случаях ПОДД согласовывать не надо: при проведении восстановительных работ после ЧП или аварий, когда движение ограничивается на срок не более двух суток, а также при проведении массовых мероприятий на дорогах продолжительностью не более суток.

В законопроекте также предлагается упростить информирование населения о новых платных парковках. Сейчас власти должны извещать граждан о нововведениях по платным парковкам в периодических печатных изданиях не позднее чем за 30 дней, а также информировать с помощью сайтов органов власти. Документ разрешит ограничиваться лишь официальными сайтами.

"Законопроект не внесет какие-либо существенные изменения в действующую практику, так как ГИБДД входит в состав межведомственной комиссии по рассмотрению ПОДД", - сообщили изданию в московском центре организации дорожного движения.