Россияне назвали наиболее грамотные профессии

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Большинство россиян (70%) называют учителей представителями наиболее грамотной профессии. Около половины (52%) считают, что самыми осведомленными в грамматике являются юристы, свидетельствуют результаты исследования компании "Ромир".

"Наиболее грамотными, по мнению россиян, являются учителя - (70%). Более половины опрошенных (52%) считают, что самыми осведомленными в грамматике и правописании являются юристы, немного меньше респондентов уверены в компетентности журналистов (44%). Следом в рейтинге грамотности расположились врачи, инженеры и экономисты - в их лингвистических навыках не сомневаются 42%, 32% и 29% россиян соответственно", - говорится в тексте исследования.

Еще 23% респондентов считают грамотными представителей IT-сферы, 20% называли таковыми банковских работников, а 17% - госслужащих.

Исследование проводилось в марте текущего года. В нем приняли участие 1,5 тыс. россиян старше 18 лет во всех федеральных округах РФ.