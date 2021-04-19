В России выявили 8 589 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 589, до 4 710 690. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе (по 0%), в Республиках Алтай и Тыва (по 0,01%), в Магаданской области и Еврейской автономной области (по 0,02%).

В частности, за сутки было выявлено 692 случая заражения в Санкт-Петербурге, 592 - в Московской области, 237 - в Ростовской области, 201 - в Нижегородской области, 192 - в Самарской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 271 164 человека.

Число выздоровевших и умерших

Число вылечившихся возросло за сутки на 6 818. Всего уже выздоровели 4 333 598 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 462 пациента в Московской области, 332 - в Санкт-Петербурге, 228 - в Самарской области, 225 - в Нижегородской области, 220 - в Воронежской области.

Число летальных исходов возросло на 346 против 389 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 105 928 человек.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,25%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 26 летальных случаев в Санкт-Петербурге, по 15 - в Нижегородской и Самарской областях, по 14 - в Архангельской и Свердловской областях.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 279 до 1 066 052.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,21%. Днем ранее было выявлено 2 252 случая.

За сутки в Москве зарегистрировали 59 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 17 698, следует из сообщения штаба.

Было выписано по выздоровлению 1 089 пациентов за сутки, за все время выздоровели 972 646. В настоящее время в столице продолжают лечение 75 708 человек.