Численность безработных в Татарстане сократилась почти на 34% с начала 2021 года

КАЗАНЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Число безработных в Татарстане с начала 2021 года сократилось на 13 012 человек и составило 25 639 человек (снижение на 33,67%). Об этом в понедельник сообщила замминистра труда, занятости и соцзащиты республики Клара Тазетдинова, комментарий которой предоставлен ТАСС пресс-службой министерства.

"По состоянию на 9 апреля текущего года численность безработных составила 25 639 человек (снижение по сравнению с 1 января 2021 на 13 012 человек). Уровень регистрируемой безработицы составил 1,27% от численности рабочей силы", - сказала она.

Средняя продолжительность безработицы по республике, по словам Тазетдиновой, составляет 4,84 месяца. Ниже средней по республике продолжительность периода безработицы - среди молодежи в возрасте от 16 до 29 лет (4,51 месяца), жителей сельской местности (3,96 месяца), жителей монопрофильных городов (4,51 месяца). Продолжительность периода безработицы выше среднереспубликанского уровня - среди инвалидов (4,88 месяца) и женщин (4,89 месяца).

Заявленная в органы службы занятости республики потребность в кадрах составляет 48,6 тыс. единиц, из которых в сфере строительства - 12,6 тыс. вакансий, обрабатывающего производства - 7,9 тыс., государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения - 5,3 тыс., отметила Тазетдинова.