В регионах ЦФО ожидаются дожди, мокрый снег и сильный ветер

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют 20-21 апреля в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) дожди, местами сильные, понижение температуры воздуха ночами до нуля - плюс 2-3 градусов . Так, во Владимирской, Калужской, Смоленской областях возможен мокрый снег, в Воронежской, Тамбовской и в нескольких других регионах ожидается усиление ветра до 15-22 м/с, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Дожди и мокрый снег, по данным синоптиков, прогнозируют в ночные часы 20 и 21 апреля во Владимирской, Ивановской, Калужской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях, температура воздуха при этом составит около нуля - плюс 5 градусов, во Владимирской - до минус 1 градуса. В дневные часы в этих регионах воздух будет прогревать до плюс 11-13 градусов. "Предстоящая ночь - без существенных осадков, а утром, днем [во вторник] и в последующие сутки - временами небольшие осадки, в ночь на 21 апреля - с мокрым снегом, при этом ночью ожидается температура от нуля до плюс 5 градусов, днем - плюс 6-11 градусов, - сообщили в ЦГМС по Смоленской области.

Ветер с порывами до 15-22 м/с во вторник и среду также прогнозируют в Воронежской, Костромской, Рязанской, Тамбовской областях, пройдут дожди, столбики термометров в дневные часы поднимутся до отметки в плюс 11-16 градусов, ночами ожидается около плюс 3-6 градусов. "Во вторник во второй половине дня в Воронежской области ожидается выход южного циклона - он будет идти с юга на север, в регионе начнутся дожди, местами сильные, дождь закончится утром 21 апреля. Также будет усиление ветра до 15-20 м/с, а в ночь на среду даже 17-22 м/с", - сказала ведущий синоптик центра гидрометцентра по Воронежской области Галина Губинская.

Небольшие и умеренные дожди 20-21 апреля прогнозируют в Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской областях, температура воздуха ночами составит около плюс 3-5 градусов, днем - до плюс 15 градусов, отметили в местных ЦГМС.

По данным сайта Гидрометцентра России, 20 апреля через ЦФО будет перемещаться активный циклон, в южной половине округа возможны сильные дожди с грозами. На сайте Центра погоды "Фобос" отмечено, что пик дождей ожидается в среду - до 25 мм осадков за сутки, столько же выпало суммарно за первые две декады апреля.