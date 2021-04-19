Союз журналистов России не поддержал идею аккредитации СМИ на митинги

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) не поддерживает идею аккредитации СМИ на митинги и учет репортеров в соответствующих реестрах. Об этом говорится в заявлении организации.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на проект предложений Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ сообщил, что СЖР предлагается запустить в неназванных регионах страны "пилотные проекты" по аккредитации представителей СМИ для работы на митингах с занесением в специализированный реестр.

"Союз журналистов не ставит задачу собирать коллег в какие-либо реестры, присваивать QR-коды или выдавать аккредитации на митинги, что само по себе абсурдно", - говорится в заявлении.

По данным Союза, тема защиты прав журналистов, работающих на митингах, действительно обсуждается сейчас во всех федеральных округах. "Некоторые предлагаемые для обсуждения вопросы местные чиновники, к сожалению, уже поторопились внести в списки "обязательных рекомендаций", - указано в заявлении.