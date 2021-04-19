Суд назначил 40 часов обязательных работ участнице акции возле колонии в Покрове

ВЛАДИМИР, 19 апреля. /ТАСС/. Петушинский районный суд назначил 40 часов обязательных работ Наталье Давыдовой - участнице несанкционированной акции возле ИК-2 в Покрове, где отбывает наказание Алексей Навальный. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в секретариате суда.

6 апреля сотрудники полиции доставили в отдел внутренних дел в Петушках Владимирской области девять человек, в том числе главу "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасию Васильеву, за нарушение общественного порядка у исправительной колонии № 2.

"Суд назначил Давыдовой 40 часов обязательных работ", - сообщили в суде.

Как уточнили в суде, Давыдову признали виновной в организации массового мероприятия, которое привело к нарушению общественного порядка.

Ранее по этой же статье суд назначил административные аресты на срок от 8 до 10 суток пятерым участникам несанкционированной акции, замглавы "Альянса врачей" Сергей Рыбаков получил 8 суток ареста за размещение видео с призывами к участию в акции в интернете, главе организации Анастасии Васильевой назначили штраф в размере 180 тыс. рублей.