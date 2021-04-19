Заболеваемость COVID-19 достигла максимума с начала пандемии

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Темпы распространения коронавирусной инфекции в мире поднялись на самый высокий за весь период пандемии уровень, свидетельствуют подсчеты Всемирной организации здравоохранения.

На протяжении последних четырех дней в мире выявляли более 800 тыс. случаев заражения в сутки. До этого такая же высокая заболеваемость наблюдалась в начале января на протяжении трех дней.

Общее количество инфицированных за время пандемии превысило 140 млн человек, из которых более 3 млн умерли.

ТАСС выяснил, в каких странах сейчас самые высокие показатели распространения ковида.

Максимумы заболеваемости

Наиболее сложная эпидемическая обстановка сложилась в Индии, где в понедельник власти сообщили о новом максимуме - свыше 273,8 тыс. новых случаев заражения за последние 24 часа. При этом в стране уже пять дней подряд выявляют более 200 тыс. заболевших. Сейчас на Индию приходится около 30% от общего числа заразившихся коронавирусом за сутки в мире.

Минздрав страны информировал 15 апреля, что всего в стране коронавирус обнаружен у 14 млн жителей, а всего через четыре дня их стало уже больше 15 млн. За минувшую неделю там зарегистрировали более 1,5 млн случаев заражения - примерно столько же, сколько за все время пандемии заболели в ЮАР (1,56 млн). По общему количеству инфицированных Индия занимает второе место в мире, по числу умерших (178,7 тыс.) она находится на четвертом месте.

В Турции в последние четыре дня заболеваемость держится на уровне выше 60 тыс. случаев. Эти показатели вдвое превышают предыдущие максимумы, фиксировавшиеся в декабре прошлого года. Общее количество инфицированных в стране превысило 4,26 млн, это седьмое место в мире.

В Иране уже полторы недели число новых заболевших стабильно превышает отметку в 20 тыс. 16 апреля было зарегистрировано свыше 25,5 тыс. инфицированных. Самого высокого уровня с начала года достигла смертность, которая постепенно приближается к пиковым значениям ноября прошлого года.

Высокие показатели

В США с конца прошлой недели выявляют более 70 тыс. случаев заражения в сутки, на пике в январе этого года данный показатель превышал отметку 300 тыс. Соединенные Штаты занимают первое место по количеству инфицированных (31,67 млн) и умерших из-за коронавируса (567,2 тыс.).

На уровне 70-80 тыс. держится заболеваемость в Бразилии, неделей она была на самом высоком уровне - более 90 тыс. По количеству инфицированных (13,94 млн) крупнейшая страна Южной Америки занимает третье место в мире, по числу умерших (373,3 тыс.) она находится на втором месте.

Среди европейских стран самые высокие темпы распространения инфекции сейчас во Франции, где регистрируют более 30 тыс. заразившихся в сутки. В Германии при этом показатели возросли до максимума с начала года - в последние дни ковид подтверждают у более 20 тыс. жителей.

В Польше заболеваемость опустилась до отметки 15-17 тыс. в сутки, в марте она была вдвое выше. Однако смертность достигла максимального для страны уровня - более 800 умерших в сутки.

В относительном выражении самые высокие показатели остаются в Чехии, где на 100 тыс. жителей приходится 14,9 тыс. заразившихся и 265 умерших.