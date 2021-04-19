Курские власти выплатят ветеранам по 20 тыс. рублей ко Дню Победы

КУРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Власти Курской области выделят дополнительные средства из регионального бюджета для выплаты к 9 мая ветеранам, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны по 20 тыс. рублей. Об этом в понедельник на оперативном совещании администрации региона сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Приняли решение, что за счет средств бюджета Курской области выделяем дополнительные средства. Прошу организовать выплаты ветеранам, инвалидам, участникам Великой Отечественной войны до 9 мая по 20 тыс. рублей", - сказал Старовойт.

Подобные выплаты в преддверии Дня Победы получат 522 человека, проживающих в регионе. Как отметил губернатор Курской области, также в апреле по 4 тыс. рублей получат вдовы ветеранов Великой Отечественной войны.