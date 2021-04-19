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День Победы - 2021

Курские власти выплатят ветеранам по 20 тыс. рублей ко Дню Победы

На получение этих денег смогут рассчитывать более 500 человек

КУРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Власти Курской области выделят дополнительные средства из регионального бюджета для выплаты к 9 мая ветеранам, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны по 20 тыс. рублей. Об этом в понедельник на оперативном совещании администрации региона сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Приняли решение, что за счет средств бюджета Курской области выделяем дополнительные средства. Прошу организовать выплаты ветеранам, инвалидам, участникам Великой Отечественной войны до 9 мая по 20 тыс. рублей", - сказал Старовойт.

Подобные выплаты в преддверии Дня Победы получат 522 человека, проживающих в регионе. Как отметил губернатор Курской области, также в апреле по 4 тыс. рублей получат вдовы ветеранов Великой Отечественной войны.

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Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьДень Победы - 2021
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