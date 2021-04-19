ВЦИОМ: витамин D стал самым популярным у россиян

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Рацион питания не считают правильным более 50% россиян, а витамин D оказался самым популярным среди опрошенных. Об этом говорится в опросе ВЦИОМ, представленном на пресс-конференции в Москве.

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В социсследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

На вопрос, назвали бы вы свой рацион питания правильным 41% респондентов ответил положительно, 58% так не считает.

В течение последнего года 52% так или иначе принимали витамины. Из них постоянно - 7%, курсами три-четыре раза в год - 8%, курсами один-два раза в год - 22%, эпизодически - 15%, не принимали витамины - 47%.

Топ наиболее популярных витаминов возглавил витамин D - 24%, далее следуют витаминные комплексы - 17%, витамин С - 14%, витамины группы B - 12%, кальций и группы омега - 10%.

Те, кто принимали витамины в течение года, консультировались с врачом - 51%, сдавали анализы на дефицит витаминов - 10%, опирались на прошлый опыт приема витаминов - 26%, советовались с родственниками - 15%.

Среди опрошенных 58% согласны с тем, что витамины можно принимать только после назначения врача, 36% уверены, что витамины можно принимать самостоятельно, 2% думает, что в витаминах нет никакой необходимости.

Исследование ВЦИОМ было проведено по заказу АНО "Здоровая нация".