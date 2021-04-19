Власти Воронежской области опровергли информацию о массовой гибели черепах в заповеднике

ВОРОНЕЖ, 19 апреля. /ТАСС/. Информация о массовой гибели черепах и рыбы в Черепашьем озере в заказнике Воронежского биосферного заповедника не подтвердилась. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Специалисты не нашли следов массовой гибели черепах и рыбы в Черепашьем озере: по данным департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области, экологической катастрофы нет, в воде плавают рыбы, по берегам перемещаются земноводные и ужи. Гибель отдельных особей могла произойти из-за сложных условий зимовки", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщил ТАСС замдиректора Воронежского биосферного заповедника Николай Козак, 17-18 апреля в Черепашьем озере у поселка Маклок обнаружили несколько десятков мертвых черепах и рыб. Управление Росприроднадзора по Воронежской области и департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области после этого начали проверки, а воду в озере взяли для лабораторного исследования. По словам Козака, одной из причин гибели черепах могла стать маловодная осень, из-за которой озеро обмелело и зимой промерзло до дна.

"Кроме этого, в Черепашье озеро воронежцы активно выпускают красноухих черепах, которые разводятся в аквариумах и искусственных водоемах. Для них условия зимовки еще более критичны", - отметили в пресс-службе правительства области.