Матвиенко считает, что в России наступил постковидный период

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко полагает, что Россия уже вступила в постковидный период. Об этом она заявила, открывая заседание научно-экспертного совета при председателе СФ, посвященное развитию цифровой среды как пространства безопасности, верховенства права и устойчивого развития.

"Я считаю, что постковидный период уже наступил, поэтому в очном режиме всех вас очень рада видеть", - сказала Матвиенко.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 589, до 4 710 690. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 141,4 млн человек, свыше 3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 710 690 случаев заражения, выздоровели 4 333 598 человек, умерли 105 928. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.