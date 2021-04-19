Испания изучит возможность смешанного использования вакцин от COVID-19

МАДРИД, 19 апреля. /ТАСС/. Подведомственный испанскому Минздраву Институт здоровья Карлоса III начал исследование CombiVacs, во время которого специалисты оценят возможность введения вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech тем, кто получил первую дозу препарата, разработанного британско-шведской компанией AstraZeneca. Об этом в понедельник сообщила на пресс-конференции директор учреждения Ракель Йотти.

"Данное исследование - одно из первых клинических испытаний, в рамках которых будет проанализирована безопасность и иммуногенность комбинированного применения, - сказала она. - Мы считаем, что полученные научные данные будут очень важны не только для органов здравоохранения Испании, но и будут иметь ценность на международном уровне".

По ее словам, в исследовании, которое будет проходить в пяти больницах, примут участие около 600 добровольцев разных возрастных групп из различных регионов королевства.

7 апреля испанский Минздрав решил приостановить вакцинацию людей моложе 60 лет препаратом производства AstraZeneca после того, как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины. В то же время европейский регулятор счел, что преимущества использования препарата продолжают перевешивать риски, и отказался выделять специфические факторы опасности. EMA пока не смогло определить, что именно приводит к возникновению данных побочных эффектов.