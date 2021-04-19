Суд назначил пенсионерке 20 часов обязательных работ после акции возле колонии в Покрове

ВЛАДИМИР, 19 апреля. /ТАСС/. Петушинский районный суд Владимирской области назначил 20 часов обязательных работ жительнице Покрова Ольге Шашковой 1959 года рождения, которая участвовала в несогласованной акции возле ИК-2 в Покрове Владимирской области, где отбывает наказание блогер Алексей Навальный. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в секретариате суда.

6 апреля сотрудники полиции доставили в отдел внутренних дел в Петушках Владимирской области девять человек, в том числе главу "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасию Васильеву, за нарушение общественного порядка у исправительной колонии №2 в Покрове во Владимирской области, где отбывает наказание Навальный.

"Суд назначил Ольге Шашковой 1959 года рождения 20 часов обязательных работ", - пояснили в суде.

Как уточнили в суде, пенсионерка признана виновной по ч. 3 ст. 20.2.2 КоАП РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка"). 19 апреля суд назначил 40 часов обязательных работ дочери Шашковой Наталье Давыдовой за участие в несогласованной акции.

Ранее по этой же статье суд назначил административные аресты на срок от 8 до 10 суток пятерым участникам несанкционированной акции, замглавы "Альянса врачей" Сергей Рыбаков получил 8 суток ареста за размещение видео с призывами к участию в акции в интернете, главе организации Анастасии Васильевой был назначен штраф в размере 180 тыс. рублей.