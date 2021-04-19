СМИ могут допустить на суд о признании ФБК экстремистским после беседы по иску

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд примет решение о том, допускать или нет журналистов на заседание по исковому заявлению столичной прокуратуры о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом), Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ, признан в РФ НКО-иноагентом) и общественного движения "Штабы Навального", по итогам беседы по иску 26 апреля. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"Досудебная подготовка пройдет в закрытом для СМИ режиме, такова общая практика. А вот по ее итогам будет принято решение о том, будет ли заседание по иску открытым или закрытым", - сказала она.

Ранее сообщалось, что досудебная подготовка по иску пройдет 26 апреля.

В Генпрокуратуре полагают, что эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, "фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции". В сообщении прокуратуры также указано, что этими структурами осуществляется деятельность на территории РФ иностранных и международных организаций, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.

Фонд защиты прав граждан был создан как некоммерческая организация в мае 2019 года сторонниками Навального. ФБК был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2019 года, ФЗПГ - в декабре 2020 года.