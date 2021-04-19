В Японии продали бутылку сваренного в России сакэ более чем за $40 тыс.

ТОКИО, 19 апреля. /ТАСС/. Японская аукционная компания Shinwa продала за рекордную цену в 4,4 млн иен (около $40,7 тыс.) бутылку сакэ, которое было сварено во время состоявшегося в 2019 году автопробега блогеров из Японии по территории России. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС рассказал представитель Россотрудничества в Японии Игорь Титов.

По его информации, бутылку, торги за которую стартовали на отметке в 500-800 тыс. иен ($4,6-$7,4 тыс.), приобрел неназванный японский инвестиционный бизнесмен. Само сакэ было сварено во Владивостоке, после чего проехало вместе с путешественниками почти 12 тыс. км до Москвы. Между тем в ходе автопробега, организованного при поддержке Россотрудничества, блогеры посещали местные достопримечательности и рассказывали своей аудитории об увиденном в России.

Как подчеркивается в описании уникальной бутылки в каталоге Shinwa, получившееся сакэ "обладает великолепным вкусом и ароматом, которые отличаются от сваренных в Японии аналогов, и дарит ощущение великой природы Евразии".