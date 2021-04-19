Путин и президент Боливии обсудили вопросы поставок вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Боливии Луисом Арсе обсудил поставки вакцины "Спутник V". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля по итогам беседы.

"Особое внимание уделено вопросам сотрудничества в сфере здравоохранения, включая, прежде всего, борьбу с распространением коронавирусной инфекции и обеспечение поставок российской вакцины "Спутник V" в Боливию", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Кремле уточнили, что лидеры продолжили обсуждение практических шагов по дальнейшему всестороннему развитию российско-боливийских партнерских отношений, в том числе в торгово-экономической, энергетической и транспортной областях. "Условлено о поддержании контактов на различных уровнях", - добавили в пресс-службе.