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Путин и президент Боливии обсудили вопросы поставок вакцины "Спутник V"

Главы государств также затронули практические шаги по всестороннему развитию российско-боливийских партнерских отношений, в том числе в торгово-экономической, энергетической и транспортной областях
Вакцина "Спутник V" в военном аэропорту Эль-Альто, Боливия, 14 апреля EPA-EFE/Martin Alipaz
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Вакцина "Спутник V" в военном аэропорту Эль-Альто, Боливия, 14 апреля
© EPA-EFE/Martin Alipaz

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Боливии Луисом Арсе обсудил поставки вакцины "Спутник V". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля по итогам беседы.

"Особое внимание уделено вопросам сотрудничества в сфере здравоохранения, включая, прежде всего, борьбу с распространением коронавирусной инфекции и обеспечение поставок российской вакцины "Спутник V" в Боливию", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Кремле уточнили, что лидеры продолжили обсуждение практических шагов по дальнейшему всестороннему развитию российско-боливийских партнерских отношений, в том числе в торгово-экономической, энергетической и транспортной областях. "Условлено о поддержании контактов на различных уровнях", - добавили в пресс-службе.

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