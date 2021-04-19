Доходы главы Башкирии за год снизились более чем на 800 тыс. рублей

УФА, 19 апреля. /ТАСС/. Глава Башкирии задекларировал за 2020 год на 820 тыс. рублей меньше дохода, чем годом ранее. Доход его супруги составил только около 4 тыс. рублей против 905 тыс. в 2019, следует из документа, опубликованного в понедельник на официальном сайте главы республики.

Доходы Хабирова в 2020 году превысили 6,2 млн рублей, также в его собственности по-прежнему земельный участок площадью 913 кв. м, жилой дом на 82,5 кв. м и гараж. Его супруга задекларировала 3,9 тыс. рублей дохода, квартиры площадью 52,4 и 140,8 кв. м.

В 2019 году Хабиров заработал более 7 млн рублей, супруга - свыше 905 тыс. рублей. Также у главы Башкирии в пользовании по три квартиры и государственных дачи.