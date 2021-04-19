Ветераны в КЧР получат от региона ко Дню Победы выплаты по 50 тыс. рублей

ЧЕРКЕССК, 19 апреля. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны в Карачаево-Черкесии получат в преддверии Дня Победы выплаты от правительства региона в размере 50 тыс. рублей. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства республики.

"Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял решение в преддверии Дня Победы выдать денежные средства в размере 50 тыс. рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим узникам фашистских концлагерей", - говорится в сообщении.

Глава региона Рашид Темрезов отметил подвиг советских солдат в боях за Родину. "Низкий вам поклон, наши дорогие ветераны, за ваш бессмертный солдатский подвиг и вечная благодарность потомков на все времена", - сказал Темрезов, чьи слова приводит пресс-служба.

Ранее Темрезов сообщил, что власти Карачаево-Черкесии обеспечили жильем всех ветеранов республики, которые стояли в очереди на его получение.

В Карачаево-Черкесии проживают 115 ветеранов Великой Отечественной войны (из них 87 человек - фронтовики и инвалиды войны), 1 677 тружеников тыла, 163 вдовы погибших ветеранов.