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Пандемия COVID-19

Госдеп расширит список стран, которые не рекомендуется посещать из-за коронавируса

В ведомстве сообщили, что туда войдут примерно 80% государств по всему миру

ТАСС, 20 апреля. Госдепартамент на этой неделе намерен пересмотреть рекомендации по поездкам за рубеж для своих граждан, значительно расширив список стран, которые американские власти не рекомендуют посещать из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении внешнеполитического ведомства.

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"Так как путешественники сталкиваются с рисками, вызванными пандемией COVID-19, Госдепартамент на этой неделе начнет обновлять рекомендации по путешествиям, чтобы лучше отражать информацию Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США по вопросам, которые касаются здоровья путешественников", - сообщили в Госдепе.

Уточняется, что список стран, куда не рекомендуется ездить, будет значительно расширен, туда войдут примерно 80% государств по всему миру.

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СШАПандемия COVID-19
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