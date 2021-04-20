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Пандемия COVID-19

В США заявили, что вакцинация от COVID-19 стала доступна всем жителям в возрасте от 16 лет

В федеральных Центрах по контролю и профилактике заболеваний уточнили, что в первую очередь прививку могут получить американцы, которые страдают от некоторых фоновых заболеваний

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Вакцинация от нового коронавируса стала доступна всем жителям США, достигшим возраста 16 лет. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

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Американский президент Джо Байден ранее заявлял, что власти страны намерены обеспечить всем взрослым жителям доступ к вакцинам с 19 апреля. Он призывал сограждан без промедления прививаться от нового коронавируса.

Как отмечается на сайте ЦКПЗ, "теперь все люди в возрасте 16 лет и старше имеют право на вакцинацию от COVID-19". В какие именно сроки можно записаться на прививку, зависит от штата. В первую очередь вакцину могут получить жители США "любого возраста, которые страдают от ряда фоновых заболеваний", уточнили в ЦКПЗ.

По данным газеты The New York Times, вакцинация стала доступна всем взрослым американцам в каждом из штатов, федеральном округе Колумбия и Пуэрто-Рико - ассоциированном с США островном государстве.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 31,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 567,6 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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СШАПандемия COVID-19
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