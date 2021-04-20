СМИ: в Сингапуре начнут использовать систему тестирования на коронавирус через дыхание

СИНГАПУР, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Сингапура планируют разместить новые аппараты для проведения дыхательных тестов на коронавирус в аэропорту, а также использовать их во время крупных мероприятий. Об этом пишет во вторник газета The Straits Times .

Устройство TracieX во время клинических исследований показало точность результатов на уровне 95%, что почти сопоставимо с эффективностью ПЦР-тестов. При этом стоимость каждого исследования составляет примерно $20, что дешевле существующих аналогов, и результат можно получить в течение двух минут.

Данные устройства в тестовом режиме уже начали работать в национальном центре инфекционных заболеваний и аэропорту Чанги, где прибывающим пассажирам предлагают пройти исследования этим способом. Как ожидается, в июне приборы будут запущены в массовое производство, на первом этапе в месяц будут выпускать около 200 тыс. единиц тестов, впоследствии планируется довести их число до 2 млн в месяц. Как отмечают разработчики, при каждом выдохе выбрасываются летучие органические соединения, которые образуются в результате различных биохимических реакций в клетках человека, и прибор способен фиксировать изменения химического состава дыхания.

С конца прошлого года власти Сингапура постепенно начали снимать ограничения на проведение крупных мероприятий, в том числе конференций, выставок, семинаров. При этом одним из главных условий участия стало проведение тестов на коронавирус непосредственно перед началом мероприятий.