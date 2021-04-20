Благодатный огонь доставят из Иерусалима в Москву 1 мая

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Благодатный огонь будет доставлен из Иерусалима в Москву к патриаршему пасхальному богослужению 1 мая. Об этом сообщается на странице сайта Фонда апостола Андрея Первозванного, посвященного принесению святыни.

"В 2021 году, в девятнадцатый раз, Фонд Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву в Великую Субботу к Патриаршему Пасхальному богослужению в Храме Христа Спасителя", - говорится на сайте.

Как рассказал председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин, в 2021 году, как и годом ранее, транспортировка будет осуществляться в условиях серьезных ограничений, связанных с распространением коронавируса. "Лампады с Благодатным огнем будут доставлены на борт самолета Посольством Российской Федерации в Государстве Израиль. Делегация Фонда Андрея Первозванного сразу же вылетит обратно в Москву, чтобы своевременно доставить лампады с Благодатным огнем к патриаршему богослужению в Храме Христа Спасителя", - передает его слова пресс-служба фонда.

Он подчеркнул, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора традиционной встречи Благодатного огня в аэропорту не будет. "Также, как и в прошлом году, мы вынуждены отказаться от хранения лампад с Благодатным огнем в офисе Фонда Андрея Первозванного", - добавил он.

Поездку на Святую землю организует фонд Андрея Первозванного в рамках программы "Просите мира Иерусалиму", которая реализуется с 2003 года. Впервые в истории современной России Благодатный огонь был доставлен в Москву в 1992 году.

Схождения Благодатного огня православные верующие ожидают накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Сходит Благодатный огонь в Кувуклии - часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня, где находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа. За всю историю никому не удалось раскрыть тайну чуда схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки.