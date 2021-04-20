В Калмыкии выявили британский штамм коронавируса

"В рамках мониторинга циркуляции штаммов коронавирусной инфекции мы проводим исследования и отправляем пробы в институты противочумные, и одна из проб дала результат, что житель заболел британским штаммом. Это медработник. Можно сказать, что британский штамм коронавируса у нас уже циркулирует", - сказал он.

Заболевший британским штаммом медработник, не зная еще о его наличии, вылечился в домашних условиях и уже выписан с выздоровлением, заболевание было средней тяжести. Сразу же после получения результатов анализов и подтверждения британского штамма специалисты начали обследовать круг контактных с медработников людей, уточнил глава Роспотребнадзора.

"Мы определили круг контактных по семье и по работе, никто из близкого окружения не заболел. Источник заражения не определили. Предположительно, это кто-то из больных. В регионе проводится тот же комплекс противоэпидемических мероприятий, у контактных с медработником второго и третьего порядка уже взяли контроль. В этой ситуации жителям региона очень важно вакцинироваться, потому что произведенные в России вакцины защищают от всех штаммов коронавируса", - добавил Санджиев.

Власти Калмыкии продлили режим ограничений из-за пандемии коронавируса до 9 мая включительно. По данным регионального оперштаба, на вторник в республике зарегистрировано 20 313 случаев заражения (плюс 15 за сутки). С начала пандемии выздоровели и выписаны 19 580 пациентов (плюс 18 за сутки), умерли 333.