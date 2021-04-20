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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,01

В Москве показатель составил 1,09

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник продолжил снижение и опустился до 1,01. В Москве показатель также уменьшился и составил 1,09, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

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Только в двух из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся коэффициент оказался выше единицы - помимо Москвы, это Подмосковье, где он равен 1,03.

В Ростовской области показатель составил ровно 1, в Красноярском крае - 0,99, в Санкт-Петербурге и Архангельской области - 0,98, в Воронежской области - 0,97, в Нижегородской - 0,96, в Иркутской - 0,92. В Свердловской области он оказался ниже всего - 0,9.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.

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