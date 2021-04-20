Родным погибших и пострадавшим при пожаре в якутском селе направят около 2,5 млн рублей

ЯКУТСК, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Якутии направят 2,45 млн рублей в качестве помощи семьям погибших и пострадавших в результате пожара в жилом доме в селе Чапаево в Хангаласском районе. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минфина республики. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко.

Пожар произошел 7 апреля в двухэтажном многоквартирном доме, при пожаре погибли четверо, в том числе двое детей. Еще четырех человек госпитализировали.

"Министерству финансов Республики Саха (Якутия) выделить Министерству труда и социального развития Республики Саха (Якутия) бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства республики на оказание мер социальной поддержки семьям погибших граждан и пострадавшим гражданам при пожаре в многоквартирном жилом доме, произошедшем в селе Чапаево Хангаласского улуса, в сумме 2 млн 450 тыс. рублей", - говорится в распоряжении.

Как уточнили в министерстве, семьям погибших при пожаре направят по 500 тыс. рублей за каждого погибшего и по 50 тыс. рублей каждому пострадавшему при пожаре.