Путин: клише о России далеки от реального восприятия страны посетившими ее иностранцами

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Стереотипы и пропагандистские клише о России далеки от реального восприятия страны иностранцами, которые ее посетили и стремятся объективно оценить ее проблемы и достижения. Об этом говорится в предисловии президента РФ Владимира Путина к российскому изданию книги немецкого режиссера и менеджера в сфере культуры Ханса-Йоахима Фрая "Научиться любить Россию", презентация которой проходит во вторник в ТАСС.

"Отечественному читателю предоставляется возможность взглянуть глазами немецкого общественного деятеля на современную жизнь, на ценности и устремления российского народа. Ощутить, насколько искусственные, навязанные стереотипы и пропагандистские клише далеки от реального восприятия людей, посетивших Россию, стремящихся объективно оценить ее проблемы и ее достижения", - подчеркнул Путин.

Глава государства назвал Фрая искренним другом и глубоким знатоком истории и традиций России, отметив, что он многое делает для продвижения гуманитарного сотрудничества между РФ и Германией. Как подчеркнул президент РФ, столь плодотворная и созидательная работа режиссера и продюсера нашла отражение на страницах его книги.

Путин отметил, что автор книги "не раз подчеркивает тесное переплетение человеческих судеб, взаимное влияние двух великих европейских культур - российской и немецкой". "Это то, что во многом помогло нам осмыслить наиболее драматичные страницы прошлого и решить сложнейшую задачу исторического примирения после Второй мировой войны", - написал президент РФ. Путин заключил, что "и сегодня диалог гражданских обществ, контакты в гуманитарной сфере сближают народы" России и Германии.

Фрай - режиссер, менеджер в сфере культуры, художественный руководитель "Сириуса" - Фонда "Талант и успех" (Сочи), советник генерального директора Государственного академического Большого театра России.