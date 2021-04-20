Москвичи смогут оформить браки и разводы в центрах "Мои документы"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Московские центры "Мои документы" расширили перечень предоставляемых услуг по регистрации актов гражданского состояния, в частности, в МФЦ можно будет пожениться и развестись. Соответствующее постановление во вторник подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В сообщении говорится, что сотрудники центров "Мои документы" окажут больше услуг по регистрации актов гражданского состояния. Постановление по этому вопросу подписал Собянин.

Согласно принятому постановлению теперь жители России в московских центрах "Мои документы" смогут зарегистрировать брак в неторжественной обстановке, а также расторгнуть брак по совместному заявлению супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей. Кроме этого, граждане с 31 мая смогут получить повторные документы на себя и своих несовершеннолетних детей по записям актов, которые составлены органами ЗАГС Москвы, а с 26 июля - в отношении умерших членов семьи и по записям актов гражданского состояния, произведенным органами ЗАГС на территории РФ, сообщили в пресс-службе.

Проставление апостиля на официальных документах органов ЗАГС, составленных в Москве, - в подтверждение фактов госрегистрации актов гражданского состояния или их отсутствия, подлежащих вывозу за пределы страны. Внесение исправлений и/или изменений в записи актов гражданского состояния. Также с заявлениями о госрегистрации рождения или смерти в МФЦ смогут обращаться юрлица, например, медорганизации, органы опеки и попечительства, отмечается в сообщении.

Расширенный перечень услуг ЗАГС в центрах "Мои документы" планируется внедрять поэтапно. Так, с 31 мая новые услуги появятся в 47 МФЦ, с 28 июня - в 87 МФЦ, а с 26 июля - во всех 127 столичных МФЦ.