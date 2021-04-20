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На Дальнем Востоке проведут форум, посвященный Хабаровскому процессу

Он состоится 5 сентября

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Исторический форум, посвященный Хабаровскому процессу, на котором после Второй мировой войны рассматривались дела японских военных преступников, планируют провести в Хабаровске 5 сентября 2021 года. Об этом сообщил во вторник врио губернатора региона Михаил Дегтярев, выступая в Доме Российского исторического общества на заседании международного круглого стола, приуроченного к 75-летию начала Токийского процесса.

"Мы на 5 сентября запланировали исторический форум в Хабаровске и приглашаем всех вас и господина Хатояма (бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма), всех ученых Российской академии наук, организаций к нам в Хабаровск", - сказал Дегтярев.

По его словам, мероприятие также будет приурочено к 75-летию Токийского процесса. Организатором выступит региональное отделение Российского исторического общества.

Председатель РВИО Владимир Мединский поддержал идею о проведении форума, посвященного Хабаровскому процессу. Он добавил, что ученые Института российской истории и других отделений академии наук "приняли бы в этом форуме активное участие".

Хабаровский процесс - суд над группой бывших военнослужащих японской Квантунской армии, которых обвиняли в создании и применении бактериологического оружия во время Второй мировой войны. Процесс проходил в Хабаровске в декабре 1949 года в военном трибунале Приморского военного округа. Обвиняемым ставилось в вину создание в Квантунской армии специальных подразделений, занимавшихся разработкой бактериологического оружия, разведением бактерий чумы, холеры, сибирской язвы и других, проведение экспериментов над людьми, в том числе советскими военнопленными, использование бактериологического оружия против Китая.

В 1946 году в Токио начал свою работу Международный военный трибунал для Дальнего Востока (МВТДВ), который иногда называют вторым или Дальневосточным Нюрнбергом, Токийский процесс длился два года. Его целью было правосудие в отношении японских военных преступников, включая тех, кто совершал зверства против военнопленных.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский крайДальний Восток
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