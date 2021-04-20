В Москве с начала года выявили более 27 тыс. автомобилей с неправильной тонировкой стекол

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция выявила за три месяца более 27 тыс. автомобилей с неправильной тонировкой стекол. Об этом ТАСС сказали в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"За три месяца текущего года сотрудниками Госавтоинспекции Москвы выявлено более 27 тыс. автомобилей с превышением норм тонировки. По всем фактам на водителей составлены административные материалы по части 3.1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ (управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, более 300 водителей привлечены к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции") в тех случаях, когда водители отказывались устранить причину правонарушения по требованию сотрудника ДПС. "Только за один день профилактического мероприятия 19 апреля сотрудниками Госавтоинспекции за нарушение норм светопропускаемости стекол автомобиля привлечены к ответственности 2 428 водителей транспортных средств, выдано 1 744 требования об устранении причин правонарушения, в отношении 25 человек составлены административные материалы по статье 19.3 КоАП РФ", - отметил собеседник агентства.

В ГИБДД напомнили, что в случаях, когда водители не устраняют тонировку на месте выявления административного правонарушения, сотрудниками Госавтоинспекции выдаются требования, обязывающие устранить тонировку. Если водитель проигнорировал данное требование, то в отношении него наступает административная ответственность в виде штрафа в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов. "Столичная Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения и призывает привести свои транспортные средства в соответствие техническому регламенту о безопасности транспортных средств. Практика показывает, что нередко именно из-за чрезмерно тонированных стекол возникают аварийные ситуации", - заключили в пресс-службе.