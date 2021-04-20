Регулятор ЕС признал возможной связь между вакциной Johnson & Johnson и тромбозом

ГААГА, 20 апреля. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины компании Janssen, являющейся подразделением американской Johnson & Johnson. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении регулятора Евросоюза.

"Комитет агентства по оценке фармаконадзорных рисков пришел к выводу, что предупреждение о необычных тромбах должно быть добавлено к информации о продукте для вакцины от COVID-19 Janssen", - говорится в заявлении. В то же время европейский регулятор подчеркнул, что преимущества от использования вакцины продолжают перевешивать риски.

В целом в ЕМА не стали выделять специфические факторы риска для вакцины Janssen.