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Пандемия COVID-19
Обновлено 

Регулятор ЕС признал возможной связь между вакциной Johnson & Johnson и тромбозом

В то же время регулятор подчеркнул, что преимущества от использования препарата продолжают перевешивать риски
© EPA-EFE/Szilard Koszticsak

ГААГА, 20 апреля. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины компании Janssen, являющейся подразделением американской Johnson & Johnson. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении регулятора Евросоюза.

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"Комитет агентства по оценке фармаконадзорных рисков пришел к выводу, что предупреждение о необычных тромбах должно быть добавлено к информации о продукте для вакцины от COVID-19 Janssen", - говорится в заявлении. В то же время европейский регулятор подчеркнул, что преимущества от использования вакцины продолжают перевешивать риски.

В целом в ЕМА не стали выделять специфические факторы риска для вакцины Janssen.

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