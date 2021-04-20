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Пандемия COVID-19

В Литве зафиксировали неизвестную мутацию коронавируса

Как сообщила директор регионального департамента Национального центра общественного здоровья Бируте Сапкаускене, около трети людей, которые были носителями этого штамма, уже выздоровели

ВИЛЬНЮС, 20 апреля. /ТАСС/. Неизвестная мутация коронавируса зафиксирована в городе Аникщяй. Об этом в эфире национального радио сообщила во вторник директор регионального департамента Национального центра общественного здоровья Бируте Сапкаускене.

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"В районном центре Аникщяй зафиксированы несколько десятков случаев коронавируса, вызванного мутацией, которая не связана с британским, южноафриканским или каким-то другим известным нам штаммом", - утверждала она. В других местах Литвы, по словам директора, эта разновидность мутировавшего коронавируса не обнаружена.

"Зафиксированы 35 случаев в Аникщяй. Около трети людей, которые были носителями этого штамма, уже выздоровели", - сообщила Сапкаускене. Большинство из них, как отметили медики, переболели бессимптомной формой, несколько человек были госпитализированы. "Ничего необычного как будто нет. Данных о том, что зафиксированная разновидность особенно агрессивна в смысле передачи от человека человеку, не получено. Необходимы дальнейшие наблюдения", - сказала директор.

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ЛитваПандемия COVID-19
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