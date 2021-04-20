В регионах ждут от послания президента мер по возвращению к "докоронавирусной жизни"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Главы российских регионов ожидают услышать в послании президента России Владимира Путина, которое состоится 21 апреля, предложения о мерах для стабилизации финансового положения субъектов РФ, а также определения ориентиров на ближайшее время, которые позволят в короткие сроки вернуться к "докоронавирусной" жизни. Об этом ТАСС рассказали губернаторы и врио глав субъектов РФ.

В среду в полдень президент России Владимир Путин в 17-й раз обратится с посланием Федеральному собранию РФ. Выступление состоится в Центральном выставочном зале "Манеж". Предыдущее послание глава государства оглашал 15 месяцев назад. Кроме депутатов и сенаторов, выступление посетят члены правительства и главы регионов.

В целом губернаторы ожидают, что послание президента будет посвящено быстрому и безболезненному восстановлению всех сфер жизни. Речь идет о мерах поддержки для населения, а также стабилизации экономики и дополнительного финансирования нацпроекта "Культура".

Оздоровление экономики и развитие социальной поддержки

Губернаторы ждут, что президент в своем послании расскажет о мерах по стабилизации финансового положения регионов. "Можно предположить, что Владимир Владимирович в своем послании затронет тему оздоровления региональных финансов. Возможно, будут озвучены меры по стабилизации финансового положения субъектов страны, для нашей республики это очень важный вопрос. <…> Вопросы стабильности региональных финансов, повышения темпов экономического роста - общие для всех регионов, и без специальных решений и поддержки федерального центра здесь не обойтись", - сообщил ТАСС врио главы Мордовии Артем Здунов.

Глава республики Марий Эл Александр Евстифеев отметил, что прошедший год стал серьезным испытанием, так как пандемия сказалась на всех отраслях экономики. Он ожидает, что в послании будут озвучены, в том числе, новые системные инициативы о поддержке экономики регионов. "Только так мы сможем в короткие сроки вернуться к прежней "докоронавирусной" жизни. В то же время не исключено, что постковидный период может затянуться. На этот случай могут быть предложены новые системные меры поддержки", - сообщил он ТАСС.

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских полагает, что в послании прозвучит не только тема развития экономики, но и поддержки граждан и повышения благосостояния людей. Аналогичной точки зрения придерживаются и глава Ярославской области Дмитрий Миронов, а также губернатор Новгородской области, руководитель комиссии по соцполитике Госсовета Андрей Никитин. "Во время проведения совместного заседания президиума Госсовета совместно с Агентством стратегических инициатив президент упомянул, что в своем послании он планирует использовать представленные ему наработки. Поэтому мы ждем реализации тех предложений, над которыми, в том числе, работала и комиссия", - сказал ТАСС Никитин.

В числе социальных инициатив, которые на заседании 15 апреля представила президенту глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, - переход на электронную медицинскую документацию, внедрение системы дистанционного диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями, трансформация центров занятости, создание службы карьерных консультантов и другие

Поддержка культуры

Губернатор Рязанской области, руководитель подкомиссии по вопросам развития культуры села и малых городов комиссии Госсовета РФ по направлению "Культура" Николай Любимов отметил, что органы власти должны решать задачи по повышению эффективности профильного нацпроекта. Для этого в программу необходимо направить дополнительные средства из федерального бюджета. Любимов ожидает, что предложения подкомиссии поддержат на уровне послания.

"Это вопрос о необходимости разработки проекта программы "Земский работник культуры", это поддержка из федерального бюджета мероприятий по строительству учреждений культуры в случае их перевода из зданий, которые подлежат безвозмездной передаче в собственность или безвозмездное пользование религиозным организациям <…>. Решение всех этих вопросов возможно только при выделении дополнительных средств из федерального бюджета и включении их в национальный проект "Культура". Мы очень надеемся на то, что наши предложения найдут необходимую поддержку в послании президента", - сообщил собеседник агентства.