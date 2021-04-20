Британский штамм коронавируса обнаружили за неделю еще в пяти странах

ЖЕНЕВА, 20 апреля. /ТАСС/. Отличающийся более высокой заразностью штамм коронавируса VOC 202012/01, обнаруженный первоначально в Великобритании, был выявлен с 13 апреля еще в пяти странах, а их общее число достигло 137. До 85 государств с прежних 80 расширилась география распространения штамма 501Y.V2, обнаруженного в ЮАР, а штамм P.1, присутствие которого изначально было выявлено в Бразилии и Японии, сейчас циркулирует в 52 странах, что на две больше показателя недельной давности, сообщила во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В ее еженедельном эпидемиологическом бюллетене говорится, что "с 13 апреля разновидность VOC 202012/01 была обнаружена в пяти дополнительных странах, вариант 501Y.V2 - также в пяти странах, а P.1 - в двух". "По состоянию на 20 апреля в общей сложности 137 государств сообщили о наличии VOC 202012/0, 85 стран - о варианте 501Y.V2, и 52 страны - о присутствии штамма P.1", - отметили в ВОЗ.

Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации ранее призвал страны расширить научные исследования геномной последовательности мутирующих возбудителей вызываемого коронавирусом заболевания, а также делиться имеющейся информацией с другими государствами.

По данным ВОЗ, разновидность коронавируса VOC 202012/01 появилась в Великобритании в сентябре прошлого года. В ЮАР штамм 501Y.V2 присутствует с начала августа, а в Бразилии и Японии P.1 циркулирует с декабря.