В торговых центрах Крыма будут проводить вакцинацию от коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Крыма откроют дополнительные пункты вакцинации от коронавируса в крупнейших торговых центрах региона, сообщил министр здравоохранения региона Александр Остапенко в среду на брифинге, который транслирует телеканал "Крым-24".

"В ближайшие дни пункты вакцинации заработают в торговых центрах города Симферополя: "Южная галерея", "Меганом", "Центрум", "ФМ", - сказал Остапенко.

Он уточнил, что в регионе функционируют около 100 пунктов вакцинации. Поступило более 215 тыс. доз вакцины, иммунизировано более 120 тыс. жителей, в том числе второй дозой более 65 тыс. человек. Запас вакцины в Крыму превышает 90 тыс. доз.

Первая партия из 500 доз вакцины "Спутник V" поступила в Крым 8 декабря, 18 января власти республики объявили о начале массовой вакцинации. По данным Минздрава Крыма, на 14 апреля в регион поставлено 198 033 дозы вакцины. Привито 92 633 человека, в том числе 61 430 человек уже получили второй компонент вакцины. Действует 97 стационарных пунктов вакцинации и 33 выездные бригады, которые проводят иммунизацию на предприятиях.

С начала пандемии в Крыму выявили более 39 тыс. случаев инфицирования. С 1 марта власти региона отменили большую часть ограничений для бизнеса. Под запретом остаются массовые мероприятия, заполнение кинотеатров и театров допускается на 75%, кафе и ресторанов - на 50%, сохраняется масочный режим и соцдистанцирование.